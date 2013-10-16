Перед устройством на работу в Екатеринбурге для мужчин крайне важно… почистить контакты в соцсети

В течение августа и сентября «Ассоциацией руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» было проведено масштабное исследование на тему проверки работников в момент приёма на работу. В исследовании приняли участие 1 800 работодателей Екатеринбурга, которые рассказали, как и в каком случае они дополнительно проверяют соискателя вакансии. Некоторые результаты, прямо скажем, были неожиданными.

Доверяют

Доверяют потенциальным работникам более 40% работодателей! Они полностью полагаются на резюме, предоставленное соискателем, и краткое личное собеседование перед приёмом. Однако нужно отметить, что так благодушно работодатели настроены, лишь заполняя не руководящие и не материально ответственные вакансии. Поэтому, если вы занимаетесь поиском административной работы в Екатеринбурге для мужчин, вам следует быть готовым к дополнительной проверке, причём весьма нетривиальной в некоторых аспектах.

К тому, что все сведения, предоставленные вами устно (в собеседовании) и письменно (в резюме), будут скрупулёзно проверяться при приёме на любую должность, следует готовиться всего в 16% случаев — именно столько работодателей никогда не преминут воспользоваться правилом «доверяй, но проверяй». Всё бы ничего, только как узнать, к кому вы попали — к 40% или к 16% (остальные — «по настроению»)? Сделать это почти невозможно, но попытаться стоит, используя методы самих же работодателей.

Проверяют. Методы

Как бы вы к этому ни относились, но первое, что делают работодатели, — «идут» в социальные сети. Увы, но аккаунт человека в соцсети расскажет о нём значительно больше, чем он хотел бы. Даже если вы не оставляете там «явок и паролей», о вас свидетельствуют записи на «стене» и друзья. Да-да, заинтересованный работодатель «пойдёт» и по аккаунтам друзей (напомним, что все сведения о способах проверки указаны самими работодателями).

Сомнительные сообщества (против власти, нетрадиционно ориентированных граждан и т. п.) — как ваши, так и ваших друзей, настораживающие высказывания, странные интересы, откровенные фотографии способны тут же поставить точку в карьере на этом, по крайней мере, предприятии (в компании, организации и проч.).

Что мешает самому потенциальному работнику заглянуть во «ВКонтакте» или «Фейсбук» и поинтересоваться личностью потенциального же работодателя? Такая «разведка» поможет более прицельно готовиться к собеседованию или вовсе от него отказаться.

Чуть более 56% проверяющих работодателей обязательно позвонят на предыдущее место работы соискателя. И даже если вы ищете работу без опыта с обучением, звонок все равно состоится: работодателя интересует ваша способность уживаться в коллективе, лояльность к вышестоящим и исполнительская дисциплина, работоспособность, особенности характера. Спрашивать будут не только и не столько у руководства, но и у 2–3 коллег, подчинённых (если таковые были), чтобы получить наиболее объективную картину. Эта методика получила название «360 градусов» и позволяет выявить даже мелкие подробности вашей биографии и личности.