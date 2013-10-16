Правительство планирует в 20 раз поднять сумму штрафа за несанкционированные свалки

Так, если сейчас за несанкционированную свалку будет предъявлено максимум 12 тысяч рублей штрафа, то в скором будущем цифра будет равняться 200 000 рублей, пишет издание «Уралинформбюро».

В то же время министерство ЖКХ планирует повышать грамотность населения и обучать свердловчан классификации отходов. Это позволит в гораздо большем объеме проводить переработку. На сегодня только 12% отходов обретают вторую жизнь. Ничтожная цифра для рециклинга.

Стоит отметить, что, по мнению Дениса Паслера, председателя правительства области, только работая с населением проблему не решить. Он уверен, что без закупки предприятиями области линий комплексной переработки отходов не обойтись. Удовольствие это не из дешевых – стоимость недорогого комплекса превышает 2 миллиарда рублей. При этом стабилизировать ситуацию с накоплением ТБО не удастся без запуска подобных производств хотя бы в трех муниципалитетах Свердловской области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Напомним, скоро в Нижнем Тагиле в разных частях города установят контейнеры и площадки для сбора стеклотары. Инициативу взяла в свои руки «Уральская стекольная компания», а установка стала возможна благодаря компании «Балтика», которая провела конкурс для своих поставщиков оборотной бутылки. Будет очень здорово, если в Тагиле нельзя будет встретить одинокие бутылки вдоль тротуаров и скамеек.