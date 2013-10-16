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Правительство планирует в 20 раз поднять сумму штрафа за несанкционированные свалки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство планирует в 20 раз поднять сумму штрафа за несанкционированные свалки

16 октября 2013, 17:30Общество
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