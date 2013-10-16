Сергей Носов опасается нерадивых застройщиков нового микрорайона: установлена дополнительная фингарантия

Уже известно, что в Нижнем Тагиле происходит возведение Александровского района комплексной застройки. Это поможет Тагилу, кстати, разделить промышленную и жилую зоны, при этом избежать затратной реконструкции центра. По мнению Сергея Носова, многие промышленные города уже решили эту проблему, заложив и расширив границы жилых кварталов в окраинах.

Ограничения по площади и по высоте в центре приведут к тому, что вместо старых бараков мы построим новые, более крепкие. Раньше люди были бы рады и этому. Но в XXI веке из аварийного жилья нужно переезжать в современные квартиры поясняет Сергей Константинович.

В районе, площадь которого будет более 60 гектаров, планируется возвести и малоэтажные, и многоэтажные строения. Здесь появится более 200 кв.м. жилья, а также социальная инфраструктура – школы, магазины, детские сады. Стоимость квадратного метра будет не более 40 тысяч рублей. Для сравнения: в Екатеринбурге в новостройках в настоящее время цена доходит до 60 и даже 100 тысяч рублей.

Кроме того, муниципалитет, выступая в качестве заказчика, пожелал подкрепить надежность застройщиков микрорайона дополнительным финансовыми гарантиями. Глава города Нижний Тагил так разъясняет суть фингарантии, будучи уверенным, что это хорошая страховка от нерадивых строителей:

Если генподрядчик не уложится в установленный срок, то его ждут большие штрафы. Например, в течение трех лет с момента подписания договора застройщик должен ввести 200 тыс. кв. м жилья. Если он не успевает, то в бюджет города придется заплатить не менее 150 млн рублей.

Всё законно. Данный механизм лишь дополняет обеспечительные меры, которые вправе устанавливать города в соответствии с Земельным кодексом РФ. Обычно размер обеспечений эквивалентен стоимости участка на аукционе либо стоимости права заключения договора аренды, пишет издание РГ.

Город вложил более 320 млн рублей в подготовку этих участков: все коммуникации за муниципальный счет проведены непосредственно до пятна застройки. Мы не можем позволить, чтобы эти земли пустовали - говорит замглавы города по финансово-экономической политике Евгения Черемных.

Сами застройщики, кажется, отнеслись к такому повышению требований крайне настороженно. Одни отмечают, что выдвижение подобных гарантий для добросовестного застройщика – дело обычное. Другие говорят, что при работе с такими масштабными проектами увеличение суммы гарантии приведет к тому, что придется дополнительно привлекать инвесторов или поручителей перед банком, если не хватает собственных средств. А в этом случае станет сложно удержаться в рамках заявленной низкой цены за квадратный метр готового жилья.

Всё же застройщиков это не оттолкнуло. Накануне Нижний Тагил провел торги, выбрав подрядчиков на большую часть участков. А в региональном правительстве, в свою очередь, отмечают, что подобный опыт нашего города вполне может быть масштабирован и на другие территории области.

Благоприятная картина складывается и со строительством детских садов в Свердловской области. Накануне на заседании Правительства был принят Проект постановления «О привлечении из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области».

Так, в соответствии с Законом об областном бюджете, в составе источников финансирования дефицита областного бюджета предусмотрено получение бюджетных кредитов из федерального бюджета в сумме 3,1 млрд рублей.

На сегодняшний день из федерального бюджета привлечён бюджетный кредит в сумме 2 млрд рублей на оказание финансовой помощи городу Нижний Тагил в целях финансирования мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры этого муниципального образования.