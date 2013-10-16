Тагильчане, где ваша человечность? Два печальных примера того, как не надо поступать с животными (ФОТО)

Первая история произошла с одной из активисток общества по защите животных «ЗооМир».

Как известно, понедельник день тяжелый. Для меня тот понедельник стал настоящим потрясением. Я увидела, как три девчушки 8-9 лет с кошкой на руках метались по двору от одного взрослого человека к другому. Дошла очередь и до меня. И вот что я узнала. В семье было две кошки – персональная папина и персональная мамина. Папина кошка потерялась, и он решил выбросить мамину рассказывает Наталья.

Что происходит в семье, догадаться не трудно, рассуждает Наталья. Но маленькая девочка, видимо, в силу юного возраста еще не разуверилась в добре, пыталась спасти бедное животное, которое, будучи домашним питомцем, вряд ли выжила бы на улице, тем более в такую погоду.

Фотографии предоставлены сообществом «ЗооМир»

Но больше всего хочется крикнуть: «Люди, опомнитесь! Ведь в школе жизни нет каникул! Добрые уроки дают плоды милосердия и сострадания, а жестокие – навсегда калечат душу».

Для ребенка эта ситуация – настоящая психологическая травма. Еще не известно, как пережитое отразится во времени на здоровье и психике девочки. Психологи не устают повторять о том, что детей надо воспитывать не нотациями, а личным примером. Мировоззрение формируется не на основе того, что мы говорим, а на том, как мы ведем себя с ними и окружающим их миром.

А в окружающем нас мире, еще очень много страдания. И один из тех, кому плохо, наши меньшие братья – бездомные животные. А ведь когда – то большинство из них были домашними.

Эту проблему я знаю не понаслышке, а изнутри и снаружи, так как являюсь волонтером Общества защиты животных «Зоомир». Мы помогаем пристроить бездомных собак и кошек, берем их на временное содержание, проводим обязательную стерилизацию и помогаем в организации стерилизации домашних животных.

Но нас очень мало. Мы рады и очень благодарны любой помощи. Низкий поклон всем тем людям, которые помогают перевозить животных, кормить и лечить их. Забота о слабых и беззащитных – хороший пример для детей. Взрослые люди, задумайтесь об этом. Ведь если наши дети вырастут милосердными и сострадательными, у нас с вами меньше будет риска оказаться в большой беде. Время для всех идет в одном направлении.

Всех ждет старость и беспомощность. Хотя бы ради себя, не становитесь жестокими и бездушными. Помогите себе и тем, кому можете.

Другая история, о которой рассказал в блоге на TagilCity.ru пользователь Александр Приманченко. Его 11-летний брат вместе с друзьями накануне гулял в садике №55 на улице Лебяжинская. Там ребята обнаружили в кустах «большую птицу» с выколотыми глазами. Ею оказался красивейший ястреб. Конечно же, парни вместе с мамой начали звонить в местные заповедники. Так, в парке реки Чусовая посоветовали обратиться в станцию юных натуралистов по улице Пархоменко.

Там женщина по имени Юлия Александровна, ответственная за живой уголок, покрутила ястребу голову, чуть не свернула и сказала. Он не жилец, бросьте его под куст, мол пускай помирает. От безысходности мы поехали в Горноуральск в надежде на то, что там есть добрые люди. И мы не ошиблись! Зашли, можно сказать, в первый дом, и там бабуля согласилась приютить птичку рассказывает Александр.

Но больше всего спасителей удивляет, по их словам, не то, что птица была без глаз (их могли выклевать сородичи), а то, что юннаты, так называемые защитники животных, природы, прямым текстом «посоветовали» бросить птицу. Они даже не захотели помочь нам, - говорят ребята.

Действительно, жуткие истории, но больше всего поражает отношение людей, которые, обладая и силами, и возможностями, бросают беззащитных животных на произвол и не хотят нести ответственность за свои поступки.