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Тагильчане, где ваша человечность? Два печальных примера того, как не надо поступать с животными (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, где ваша человечность? Два печальных примера того, как не надо поступать с животными (ФОТО)

16 октября 2013, 11:55Общество
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