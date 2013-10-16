В России появятся банкноты со сноубордистами
16 октября 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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Специальные олимпийские 100-рублевые банкноты поступят в обращение с 30 октября. Общий тираж новых банкнот составит 20 миллионов.
Основными цветами новых банкнот станут голубой и синий. На лицевой стороне олимпийской банкноты будет изображен сноубордист, а на обратной – жар-птица, похожая на олимпийский факел. Сообщается, что изображение на банкнотах будет вертикально ориентировано.
Новые деньги появятся в обращении во всех регионах России. Их отпечатают 20-миллионным тиражом и развезут по всем регионам до начала Олимпийских игр в Сочи. Ожидается, что олимпийские банкноты поступят в обращение уже 30 октября.
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