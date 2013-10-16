Весь октябрь на двойной аромапилинг лица действует скидка 5%.

Аромапилинг - это эффективная формула из эфирных масел для многоцелевого пилинга.

Аромапилинг основан на использовании 100% натуральных эфирных масел, которые обладают трехуровневым терапевтическим действием. Результат достигается за счет многокомпанентного состава эфирных масел, содержащих фенолы, фруктовые кислоты, дубильные вещества, провитамины, микроэлементы, находящиеся в сбалансированном природном состоянии.