Весь октябрь на двойной аромапилинг лица действует скидка 5%.
16 октября 2013, 15:25ОбществоАнастасия Аганина
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Аромапилинг - это эффективная формула из эфирных масел для многоцелевого пилинга.Аромапилинг основан на использовании 100% натуральных эфирных масел, которые обладают трехуровневым терапевтическим...
Аромапилинг - это эффективная формула из эфирных масел для многоцелевого пилинга.
Аромапилинг основан на использовании 100% натуральных эфирных масел, которые обладают трехуровневым терапевтическим действием. Результат достигается за счет многокомпанентного состава эфирных масел, содержащих фенолы, фруктовые кислоты, дубильные вещества, провитамины, микроэлементы, находящиеся в сбалансированном природном состоянии.
Применяется в программах:
- глубокой очистки,
- профилактике старения,
- лечение жирной и сухой себореи, акне,
- устранение пигментации, выравнивание рельефа.
Преимущества:
- адаптивно-избирательное действие,
- отсутствие шелушения,
- отсутствие противопоказаний при куперозе,
- пролонгированное действие.
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