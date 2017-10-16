Бизнесмен из Москвы заплатит 700 000 рублей за взятку свердловскому полицейскому (ФОТО)

В Свердловской области завершилось судебное заседание в отношении 39-летнего предпринимателя, которого обвиняли в попытке дать взятку полицейскому.

В следственном комитете по Свердловской области отметили, что собранные доказательства суд посчитал достаточными. Московский бизнесмен признан виновным в попытке дачи взятки должностному лицу.

После проведения расследования было установлено, что 22 декабря 2016 года подсудимый предложил сотруднику ГУ МВД по Свердловской области взятку в размере 60 000 рублей. Об этом полицейский сообщил оперативникам. На следующий день предприниматель снова обратился с предложением денег. Процедура происходила под контролем оперативников, после чего преступника задержали.

За эту сумму подсудимый собирался склонить полицейского к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ по доставке товарно-материальных ценностей. Теперь по приговору суда преступнику вынесено наказание в виде штрафа в 700 000 рублей.





Фото: ГУ МВД России по Свердловской области