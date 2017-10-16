Электронная база захоронений заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На сайте отдела мэрии Нижнего Тагила по эксплуатации и содержанию захоронений запустили ресурс, который позволяет найти место, где похоронен человек.



Поиск происходит по фамилии и имени, в результаты выводится фотография памятника, координаты захоронения и местоположение на карте.



Как сообщает «Областная газета», электронная база захоронений будет постепенно пополняться. На данный момент остаются неопознанные и безымянные памятники, о которых тагильчан просят сообщать через специальную форму.