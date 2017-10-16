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Новости Нижнего Тагила

Электронная база захоронений заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 октября 2017, 23:33Добавить новость
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Поиск могилы умершего человека в Нижнем Тагиле стал проще. В городе запустили ресурс, который является электронной базой захоронений.

На сайте отдела мэрии Нижнего Тагила по эксплуатации и содержанию захоронений запустили ресурс, который позволяет найти место, где похоронен человек.

Поиск происходит по фамилии и имени, в результаты выводится фотография памятника, координаты захоронения и местоположение на карте.


Как сообщает «Областная газета», электронная база захоронений будет постепенно пополняться. На данный момент остаются неопознанные и безымянные памятники, о которых тагильчан просят сообщать через специальную форму.

 

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