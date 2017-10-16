Жители Серова за свой счет восстанавливают сгоревший из-за ветхой электропроводки дом (ФОТО)

13 августа 2017 года на улице Спортивной, 1а в Серове загорелся жилой деревянный дом. После того, как пожар потушили, администрация Серова пообещала жильцам, что дом будет включён в список на капитальный ремонт в 2017 году. Через месяц власти уведомили погорельцев, что никаких переносов срока капремонта не будет, а восстановление сгоревших квартир является обязанностью собственников.





Устранение последствий пожара в муниципальной квартире не относится к капитальному ремонту, так как нет необходимости замены 50% элементов основных конструкций жилого помещения. Проведение ремонта — обязанность квартиросъемщика, -- сообщается в письме от главы Серова Елены Бердниковой.



Брать на себя расходы по восстановлению дома не хотят и коммунальщики, которые обслуживали дом. Причиной пожара стало короткое замыкание в проводке, о неисправности которой жители дома постоянно уведомляли управляющую компанию. Теперь УК предлагает восстановление дома за счёт жителей, не признавая свою вину в случившемся.





В конце сентября приезжал руководитель серовского участка управляющей компании «Федерация». Он сказал, что в следующем году будет проведен капитальный ремонт кровли и заменена вся проводка. Это всё за наш счет будет сделано, свою вину они, коммунальщики, не хотят признать. Сколько раз обращались по поводу проводки, постоянно коротило и никакой реакции. Я ему сказала, что буду обращаться в суд по этому поводу, -- рассказывает одна из жительниц дома.



Восстановлением дома жильцы решили заняться сами. Неравнодушные жители Серова перечисляли погорельцам по 7-8 тыс. рублей, Серовский механический завод также не остался в стороне. За прошедшие 2 месяца жильцы покрыли крышу шифером, обшили подъезд, сделали лестницы, перекрыли пол. На данный момент идёт работа над подъездным козырьком.