Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
56 жилых домов и 4 социально значимых объекта остались без тепла в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
350ed1c7 2e2.jpg.1024x0 q85

56 жилых домов и 4 социально значимых объекта остались без тепла в Алапаевске

Сегодня, 14:44Общество
Читайте
также
Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки