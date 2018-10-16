56 жилых домов и 4 социально значимых объекта остались без тепла в Алапаевске
Сегодня, 14:44Общество
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16 октября в Алапаевске в результате аварии на теплотрассе прекращено теплоснабжение 56 многоквартирных домов и четырех социально значимых объектов.
16 октября в Алапаевске произошла коммунальная авария на улице Чапаева. 56 многоквартирных жилых домов, детский сад, две школы и детский дом остались без отопления.
Занятия в образовательных учреждениях ведутся по сокращенному графику. В детском доме температурный режим восстанавливается с помощью обогревателей.
Коммунальные службы ведут ремонтные работы на теплотрассе диаметром 273 мм. Управляющая компания организовала оповещение населения. Сотрудники МЧС совершают обход по квартирам. В ликвидации последствий задействованы 11 человек и 6 единиц спецтехники.
По информации от Гидрометцентра 15 октября в Свердловской области ожидается мокрый снег, температура воздуха днем поднимется от 0 до +6 градусов, пишет ТАСС.
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