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Детский хоккейный матч в Каменске-Уральском закончился массовой дракой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский хоккейный матч в Каменске-Уральском закончился массовой дракой

Сегодня, 08:00Общество
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