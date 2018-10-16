Детский хоккейный матч в Каменске-Уральском закончился массовой дракой

15 октября на «Каменск-Арене» проходил хоккейный матч между командами юниоров из Каменска-Уральского и Челябинской области.

В самом конце игры два хоккеиста решили побороться у борта арены, что привело к массовой драке. Юные спортсмены побросали клюшки и ринулись в бой. На видео, которое попало в сеть интернет заметно, что потасовка продолжалась не более минуты, а разнимать дерущихся мальчишек бросились родители.

Видео Видео: © URA.RU

Как сообщает URA.ru, в федерации хоккея Свердловской области получить комментарии относительно инцидента не удалось. Тренер шадринской команды рассказал журналистам издания о том, что участники потасовки наказаны физическими нагрузками.