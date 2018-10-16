Детский хоккейный матч в Каменске-Уральском закончился массовой дракой

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На хоккейной арене в Каменске-Уральском встретились местные хоккеисты и команда из Шадринска. В самом конце матч прервался массовой дракой юных спортсменов.
15 октября на «Каменск-Арене» проходил хоккейный матч между командами юниоров из Каменска-Уральского и Челябинской области.
В самом конце игры два хоккеиста решили побороться у борта арены, что привело к массовой драке. Юные спортсмены побросали клюшки и ринулись в бой. На видео, которое попало в сеть интернет заметно, что потасовка продолжалась не более минуты, а разнимать дерущихся мальчишек бросились родители.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: © URA.RU
Как сообщает URA.ru, в федерации хоккея Свердловской области получить комментарии относительно инцидента не удалось. Тренер шадринской команды рассказал журналистам издания о том, что участники потасовки наказаны физическими нагрузками.
Беседа со всеми проведена, всю неделю будут кроссы бегать,отметил тренер Василий Маринко.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей