Единый урок по безопасности в интернете пройдет в школах Нижнего Тагила

Единый урок по безопасности в сети интернет направлен на развитие уровня киберпезопасности и цифровой грамотности среди подрастающего поколения, а также на привлечение внимания родителей и педагогов к вопросу формирования информационного пространства детей.

В рамках мероприятия школьники узнают о защите персональных данных, безопасных покупках в интернет-магазинах, научатся проверять достоверность информации в сети и тому подобное.

Инициатор проведения Единого урока председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова рассказала, что дети в сети интернет становятся более самостоятельными с каждым годом. Они играют в онлайн-игры, смотрят фильмы и общаются в социальных сетях. Задача взрослых, считает она, подготовить детей к рискам в информационном пространстве.