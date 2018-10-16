Иномарка за 200 тысяч арестована у должника в Екатеринбурге

Судебные приставы в Екатеринбурге за долги арестовали BMW стоимостью 200 тысяч рублей.
Мужчина не возвращал задолженность перед физическим лицом, у которого брал взаймы, не смотря на те действия, которые уже были предприняты УФССП России по Свердловской области. Должнику ограничили право выезда за границу и лишили возможности на регистрационные действия, касающиеся транспортного средства.
На этом основании судебным приставом-исполнителем было вынесено решение - арестовать автомобиль марки BMW 5201, находившийся в собственности должника. Автомобиль был передан на ответственное хранение на специализированную стоянку.
Если в определенный законодательством срок задолженность не будет возвращена, транспортное средство передадут территориальному органу Росимущества для оценки и продажи на торгах. Средства от продажи автомобиля будут переданы взыскателю для погашения задолженности, пишет «Облгазета».