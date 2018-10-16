Ирбитский молочный завод потратит 590 тысяч на психиатрическую экспертизу сотрудников

Единственным поставщиком из Ирбита, с которым был заключён контракт, является Центральная городская больница. Интересно, что в данном случае, согласно документам закупки, договор подписывается с конкретным подрядчиком без рассмотрения конкурирующих предложений.

Медицинскому учреждению предстоит обследовать 422 сотрудника предприятия. Таким образом, проверка здоровья одного человека обошлась организации в 1 400 рублей. При этом специфическом обследовании специалисты могут выявить такие серьёзные заболевания, как эпилепсия, которую нельзя определить при обычном медицинском обследовании.