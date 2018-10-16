Мусорная реформа начнет действовать в Свердловской области с 1 января 2019 года

Причина переноса сроков реформы с ноября 2018 года на январь 2019 года заключается во внесений изменений в федеральное законодательство, а именно в отсутствии федеральной методики расчета и утверждения тарифов на работу региональных операторов. Данный документ будет выпущен в декабре 2018 года.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что перенос реформы обусловлен ФЗ «Об отходах производства и потребления», где указано, что принятие новых правил должно произойти не позднее 1 января 2019 года. Он также напомнил, что после принятия изменений вывоз мусора станет коммунальной услугой, а жители станут вносить оплату за ее предоставление по тарифу, сообщает «Областная газета».