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Мусорная реформа начнет действовать в Свердловской области с 1 января 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мусорная реформа начнет действовать в Свердловской области с 1 января 2019 года

Сегодня, 17:44Общество
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