Незнание и отсутствие интереса: 9,7% заявок с Урала поступило в «Лидеры России»

С момента старта общероссийского конкурса управленцев заявки на участие подали свыше 63 000 человек. По сравнению с другими регионами России за первую неделю количество заявок из Уральского федерального округа составило 9,7% от общего количества зарегистрировавшихся. Треть заявок (33,26%) подали жители Свердловской области, каждый пятый (20,70%) из Челябинской области. Тюменская область представлена 17,98% участников, далее Ханты-Мансийский (13,40%) и Ямало-Ненецкий (10,54%) автономный округа, Курганская область (4,12%).

Прием заявок на участие стартовал 10 октября. В течение недели было зарегистрировано более 63 000 заявок на участие по всей России. В конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 гг. было принято около 200 000 заявок.

Возможно, малая информированность людей. Я сам подавал заявку на этот конкурс в прошлом году, я не прошел, не знаю почему, мне просто без комментариев было отказано. Возможно, по каким-то критериям. Не могу сказать, почему не заявляются на конкурс, возможно малая информационная составляющая. Сам о нем я узнал из социальных сетей в прошлом году. Больше я о нем нигде не слышал, поделился мнением депутат молодежного парламента Свердловской области IV созыва, педагог из Нижнего Тагила Данил Кукутин.

Среди респондентов редакции TagilCity.ru многие не слышали о старте конкурса. Некоторые считают, что причиной невысокой доли участия представителей УрФО может быть низкая информированность о начале регистрации и конкурсе в целом.

Низкая активность медиапространства в отношении данного конкурса в этом сезоне по сравнению с прошлым могла также стать одной из причин низкой концентрации в регистрации выходцев с Урала.

Действительно, в этом году в отличие от прошлого сезона не самое активное медиапространство в отношении данного конкурса. То есть, в прошлом году мы видели постоянное анонсирование данного конкурса на федеральных каналах, в федеральных печатных и электронных СМИ. В этом году ситуация тише в силу того, что конкурс уже известен и популярен. Второе – не все знают, что в этом году достаточно короткий регистрационный период. Согласно русскому менталитету, мы все откладываем на потом. В этом году ограничение по регистрации всего 2 недели, и опять же эта информация не доведена до широких слоев. На уровне федерации, на уровне регионов об этом конкурсе мало что известно, высказал мнение доцент Уральского института управления РАНХиГС Алексей Ручкин.

Не менее важной причиной низкого старта регистрации в УрФО собеседники редакции называют отсутствие заинтересованности уральской управленческой элиты. Уральские лидеры конкурса прошлого сезона не получили высоких назначений, с ними не начали работать, а следовательно, в них не очень заинтересованы, считают специалисты.

Мы не видим на сегодняшний день заинтересованности региональной управленческой элиты. И связано это в УрФО, на мой взгляд, с различными факторами. Первое – это то, что в отличие от остальных федеральных округов, в УрФО прошлые лидеры России не получили таких высоких назначений. То есть, их социальный лифт не был таким явным, считает доцент УИУ РАНХиГС Алексей Ручкин.

Уральские управленцы ценятся в стране, примеры этому экс-мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Омской области, уроженец города Кушва Александр Бурков. Но среди прошлых участников конкурса не было видных назначений. Возможно, некоторые после этого начали сомневаться, что могут быть не признаны.

Отсутствие заинтересованности влечет за собой следующую проблему - неявные социальные лифты, которые дает данный конкурс на территории УрФО. По мнению доцента вуза, уральцам не показали и не рассказали, что происходило с лидерами после конкурса.

В других регионах, если мы посмотрим с вами ЦФО, Северо-Западный ФО – даже на уровне полуфиналистов с людьми стали заниматься, с людьми стали работать. И стал понятен мотив «а для чего мне, как управленцу, в этом участвовать». У нас в федеральном округе эта активность была достаточно низкая, и освещение этой активности тоже было достаточно низким, говорит Алексей Ручкин.

Могу предположить, что управленцам это уже не нужно. Раз они уже управленцы, они реализуют себя на этой должности, поэтому такой низкий порог участия. Могу только предположить, я не погружался в этот вопрос. Может быть не достаточно освещены результаты предыдущего конкурса. Я самый яркий пример слышал, связанный непосредственно с моим направлением – с образованием, что победитель из нижегородской области стал начальником в министерстве образования. А участников то было гораздо больше, вынес предположение Данил Кукутин.

Еще одним немаловажным фактором среди предполагаемых причин низкой явки уральцев было названо обилие предлагаемых конкурсных программ развития компетенций. По мнению респондентов, в них легко запутаться тем, кто еще не достаточно четко определился с выбором пути к лидерству.

Возможно, не было достаточной пиар-программы конкурса в СМИ. Возможно, те, кто был на поверхности, они все в прошлом году уже поучаствовали, и в этом году это уже не интересно для тех, кто шел самотеком. Сейчас людей нужно больше привлекать. Есть такая тенденция – первый раз идут сами, а в дальнейшем их уже нужно привлекать, поделилась Ирина Гольмгрейн, региональный директор холдинга 1MediaInvest по Уральскому и Сибирскому федеральным округам.

Еще может быть причина – создано очень много федеральных конкурсов и инициатив, и на сегодняшний день веер этих возможностей достаточно широкий, начиная от студенчества и заканчивая большими конкурсами с участием более взрослых людей, как, например, «Лидеры России». Мне кажется, люди уже перестали идентифицировать, где какой конкурс, это надо достаточно четко освещать в каждом удобном медийном случае. А так, люди поучаствовали в одном, втором, третьем, шестом конкурсе и т.д. Большой массив не разграниченных между собой по сути, по содержанию, по перспективам конкурсов, он создает некий хаос в сознании, не совсем понятно, какой конкурс что дает. Люди сегодня, перспективные люди, которые готовы стать лидерами, которые действительно готовы двигаться дальше – они уже понимают, в каком конкурсе им нужно поучаствовать и где их можно найти, то есть сами ищут ресурсы. В рамках своих партнеров и в рамках студенчества в вузе у нас, например, это все освещается и доводится до сведения студентов с разъяснениями, что этот конкурс дает в дальнейшем. Мы приглашали к нам в вуз полуфиналистов конкурса «Лидеры России» прошлого года, чтобы они рассказали, какие перспективы открываются, какие возможности, какие компетенции можно обрести в ходе конкурса, поделился мнением Алексей Ручкин.

16 октября в официальной группе конкурса вКонтакте появилась информация о том, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал аппарат активно подключиться к поиску потенциальных конкурсантов.

Южный Урал должен активнее выдвигать своих управленцев на конкурс «Лидеры России». Это не только возможность открыть перед жителями Челябинской области новые карьерные перспективы, но еще и способ привлечь дополнительное позитивное внимание к региону в целом, размещено обращение Главы региона в официальной группе «Лидеры России».