Полиция проведет проверку после обыска детей в Fix Price в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:19ОбществоЮлия Суворова
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ПДН проведет проверку после обыска детей в магазине торговой сети Fix Price на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инспекторы по делам несовершеннолетних в Нижнем Тагиле проведут проверку после публикации материала о том, что в магазине Fix Price без присутствия родителей были досмотрены несовершеннолетние девочки, об этом редакции сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, что сотрудники магазина заподозрили девочек в краже и стали снимать с них одежду, забрали телефоны. После обыска детей отпустили.
Торговая сеть на обращение редакции TagilCity.ru не отреагировала и комментарии по факту произошедшего не предоставила.
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