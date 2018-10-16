Полиция проведет проверку после обыска детей в Fix Price в Нижнем Тагиле

Инспекторы по делам несовершеннолетних в Нижнем Тагиле проведут проверку после публикации материала о том, что в магазине Fix Price без присутствия родителей были досмотрены несовершеннолетние девочки, об этом редакции сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, что сотрудники магазина заподозрили девочек в краже и стали снимать с них одежду, забрали телефоны. После обыска детей отпустили.