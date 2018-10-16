Попали на камеры: юные вандалы изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле

Обнаружив надпись на фасаде, председатель общества инвалидов Игорь Постоногов, первым делом просмотрел записи, сделанные камерой наружного видеонаблюдения.

На кадрах было видно, что на месте орудовали школьники, заверил представитель общества инвалидов.

Это были четверо подростков в капюшонах, с фонарями – в руках и на лбу. То есть они профессионально подходят к этому вопросу. Я не знаю, что обозначает цифра «23» с точкой. Сразу вызвал полицию, полиция пришла довольно-таки быстро,рассказал TagilCity.ru председатель ДРО ООО ВОИ Игорь Постоногов.

На одном из вандалов была светлая кепка. Также юноша был одет в тёмный костюм со светлыми полосами и светлым капюшоном. За спиной у него был рюкзак. Внешний вид других хулиганов просматривается.

Здание общества принадлежит муниципалитету и находится у общества в безвозмездной аренде. Ремонт члены общества в Нижнем Тагиле проводили самостоятельно на деньги, собранные в общественной организации.

Председатель ДРО ОО ВОИ в разговоре с TagilCity.ru посетовал, что теперь придётся вновь делать ремонт. Чтобы фасад приобрёл прежний вид, придётся его полностью перекрашивать.

У нас денег нет на это. Красить-то надо весь фасад, одним пятном не закрасишь.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что дело поступит в работу:

При поступлении обращения в органы внутренних дел будет проведена проверка, по результатам которой принято обоснованное решение.

В администрации Дзержинского района отметили, что данных о хулиганстве не поступало, тем не менее ситуация находится на постоянном контроле.