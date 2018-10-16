Пьяный торговый представитель обстрелял жилой дом в Екатеринбурге

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14 октября в Екатеринбурге пьяный мужчина отстрелял из пневматики жилой дом.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент случился утром в прошлые выходные на ВИЗе по улице Викулова, где подозреваемый, 31-летний торговый представитель, выпивал в гостях у приятеля. В одной из комнат, где находилась компания, мужчина увидел пневматический пистолет и намерился «проверить его боеспособность». Выйдя на балкон, совершил пару выстрелов в сторону дома находящегося напротив.
Одна из выпущенных из пистолета пуль повредила стеклопакет находящейся в соседнем доме квартиры, вследствие чего собственник пострадавшего жилища обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
Полиция задержала мужчину по подозрению в хулиганстве, злоумышленник признал свою вину. После суда ему грозит до пяти лет колонии, пишет «УралИнформБюро».
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