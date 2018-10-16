Пьяный торговый представитель обстрелял жилой дом в Екатеринбурге

Инцидент случился утром в прошлые выходные на ВИЗе по улице Викулова, где подозреваемый, 31-летний торговый представитель, выпивал в гостях у приятеля. В одной из комнат, где находилась компания, мужчина увидел пневматический пистолет и намерился «проверить его боеспособность». Выйдя на балкон, совершил пару выстрелов в сторону дома находящегося напротив.