Вакантные места появились в Общественной палате Свердловской области

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В Общественную палату Свердловской области идёт дополнительный приём заявок. Информация об этом появилась на сайте регионального Законодательного собрания.
Сюжеты: Екатеринбург
Члены Общественной палаты Анастасия Немец и Сергей Воронин вошли в состав гордумы Екатеринбурга, потому не могут совмещать деятельность общественников и депутатов.
Как сообщает «Областная газета», выдвинуть кандидатов на освободившиеся места могут некоммерческие организации или отделения общественных объединений Свердловской области. Желающие могут подать документы в срок до 30 октября. Подробная информация вместе со списком необходимых документов представлена на сайте Заксобрания региона.
В июле 2018 года новый состав палаты будет сформирован. Руководителем стал глава Свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин.
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