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Вакантные места появились в Общественной палате Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вакантные места появились в Общественной палате Свердловской области

Сегодня, 07:30Общество
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