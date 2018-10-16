Вакантные места появились в Общественной палате Свердловской области

Члены Общественной палаты Анастасия Немец и Сергей Воронин вошли в состав гордумы Екатеринбурга, потому не могут совмещать деятельность общественников и депутатов.

Как сообщает «Областная газета», выдвинуть кандидатов на освободившиеся места могут некоммерческие организации или отделения общественных объединений Свердловской области. Желающие могут подать документы в срок до 30 октября. Подробная информация вместе со списком необходимых документов представлена на сайте Заксобрания региона.