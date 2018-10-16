Валентина Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России»

Конкурс является проектом платформы «Россия - страна возможностей». Его целью является создание соцлифтов для активных людей.

По словам Валентины Матвиенко, кроме интересных лекций и различных образовательных программ молодежи необходим личный пример. Матвиенко планирует поделиться опытом работы во власти.Говоря о конкурсе в целом, спикер отметила, что, по ее мнению, это один из самых удачных проектов, направленных именно на молодых людей, желающих развиваться.

Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе, сказала Матвиенко.

Также Валентина Матвиенко рассказала о своем опыте участия в американо-советском проекте «Молодые политические лидеры».