Заблудился: пропавший 13-летний мальчик найден в Екатеринбурге

Подросток гостил у отца и решил вернуться домой самостоятельно. Мальчик рассказал, что заблудился, когда по дороге домой свернул не на ту улицу.

Всю ночь он бродил по улицам до тех пор, пока не увидел один из торговых центров. Именно там подросток был найден, пишут «Европейско-Азиатские новости».