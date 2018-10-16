Заблудился: пропавший 13-летний мальчик найден в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге найден 13-летний подросток, который пропал 15 октября.
Сюжеты: Екатеринбург
Подросток гостил у отца и решил вернуться домой самостоятельно. Мальчик рассказал, что заблудился, когда по дороге домой свернул не на ту улицу.
Всю ночь он бродил по улицам до тех пор, пока не увидел один из торговых центров. Именно там подросток был найден, пишут «Европейско-Азиатские новости».
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