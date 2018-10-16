Житель Екатеринбурга продает письмо Максима Горького за 100 тысяч рублей

Письмо, написанное Максимом Горьким невьянскому школьнику, продается через интернет за 100 тыс. рублей.
Владелец письма рассказал, что получил это письмо в наследство от дедушки, который преподавал литературу в Невьянской школе № 1. В 1930 году один из учащихся состоял в переписке с русским писателем Максимом Горьким. Прозаик писал из Италии о климате Сорренто, местных цветах и растениях.
Дед нынешнего владельца реликвии, узнав о том, что его ученик знаком с Горьким, решил приобрести и сохранить одно из писем.
Конверт и само письмо находятся в отличном состоянии. Со слов продавца, оригинальность товара подтверждена московской компанией, которая провела экспертизу.
Екатеринбуржец решил выставить семейную ценность на продажу из-за финансовых трудностей. По его словам, он готов передать письмо в музей на условиях продажи. А также он настаивает, что история получения письма должна быть рассказана посетителям экспозиции, сообщает «Наша Газета».