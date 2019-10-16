Депутаты гордумы Нижнего Тагила предложили Счетной палате проверить МАУ «АРИС»
Сегодня, 19:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты гордумы Нижнего Тагила предложили включить в план проверок Счетной палаты муниципальное «Агентство рекламно-информационного содействия», сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
С инициативой организовать проверку 16 октября выступил председатель комиссии по развитию предпринимательства и муниципальной собственности Константин Шведов.
Коллеги, у вас есть предложения, кого проверить Счётной палате? Нет? Тогда я предлагаю проверить «Агентство рекламно-информационного содействия, заявил Шведов.
МАУ «АРИС» было создано в 2014 году, его куратором был Андрей Ленда. В задачи агентства входило наведение порядка в размещении наружной рекламы на улицах города. В 2017 году дума передала полномочия по размещению рекламы муниципалитету. После ухода Ленды, с 2019 года координированием работы АРИС занимается пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, которую возглавляет Алла Жернакова.
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