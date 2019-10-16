Депутаты гордумы Нижнего Тагила предложили Счетной палате проверить МАУ «АРИС»

Коллеги, у вас есть предложения, кого проверить Счётной палате? Нет? Тогда я предлагаю проверить «Агентство рекламно-информационного содействия, заявил Шведов.

МАУ «АРИС» было создано в 2014 году, его куратором был Андрей Ленда. В задачи агентства входило наведение порядка в размещении наружной рекламы на улицах города. В 2017 году дума передала полномочия по размещению рекламы муниципалитету. После ухода Ленды, с 2019 года координированием работы АРИС занимается пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, которую возглавляет Алла Жернакова.