Для спортшкол Нижнего Тагила купят локализаторы взрыва и металлоискатели

В начале октября администрация Нижнего Тагила разместила аукцион на сайте госзакупок на приобретение систем безопасности для спортивных школ. В спортшколу «Юность» будут поставлены два металлоискателя и два локализатора на 154 тысячи рублей. «Уралец», «Старый соболь», «Спортивная школа № 2» и «Школа олимпийского резерва № 3» получат металлоискатели и локализаторы по одной штуке, что обошлось городскому бюджету в 77 тысяч рублей на каждую. Ещё два средства для обнаружения взрывчатых веществ и один металлоискатель поставят в «Высокогорец» на сумму 148 тысяч рублей.