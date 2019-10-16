Для спортшкол Нижнего Тагила купят локализаторы взрыва и металлоискатели
Компания «Балтийская броня» поставит в спортивные учреждения Нижнего Тагила ручные металлоискатели и локализаторы взрыва на сумму 610 тысяч рублей.
В начале октября администрация Нижнего Тагила разместила аукцион на сайте госзакупок на приобретение систем безопасности для спортивных школ. В спортшколу «Юность» будут поставлены два металлоискателя и два локализатора на 154 тысячи рублей. «Уралец», «Старый соболь», «Спортивная школа № 2» и «Школа олимпийского резерва № 3» получат металлоискатели и локализаторы по одной штуке, что обошлось городскому бюджету в 77 тысяч рублей на каждую. Ещё два средства для обнаружения взрывчатых веществ и один металлоискатель поставят в «Высокогорец» на сумму 148 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию чувствительность обнаружения пистолета металлоискателем не менее 16 сантиметров, а ножа – не менее 11 сантиметров. Оборудование должно быть доставлено в спортивные школы в течение 15 дней с момента подписания контракта.