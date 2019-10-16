Две общественные организации Нижнего Тагила победили в конкурсе президенских грантов

На реализацию социально значимых проектов тагильские общественники получат 4,5 млн рублей. Художники из организации «Авторы явлений» проведут мастер-классы по лаковой живописи, фьюзингу и батику. В мероприятиях примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

В рамках проекта инклюзивные творческие площадки будут организованы на празднование Дня молодёжи и Дня города. Также для родителей детей с ОВЗ создадут «Клуб родительского успеха», где они получат профессиональную поддержку психологов и арт-терапевтов.

«Клуб любителей книги города Нижнего Тагила» на средства гранта планируют создать проект «вМЕСТО» на базе четырёх муниципальных библиотек. На площадках будут проходить мероприятия для интеллектуального проведения досуга и творческого развития тагильской молодёжи. Финишем проекта станет фестиваль, в котором участники продемонстрируют свои достижения в литературном, игровом, выставочном, театральном и творческом направлениях.