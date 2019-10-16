Две общественные организации Нижнего Тагила победили в конкурсе президенских грантов
Победители конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского общества стали две некоммерческие общественные организации Нижнего Тагила — «Авторы явлений» и «Клуб любителей книги города Нижнего Тагила», сообщает пресс-служба администрации города.
На реализацию социально значимых проектов тагильские общественники получат 4,5 млн рублей. Художники из организации «Авторы явлений» проведут мастер-классы по лаковой живописи, фьюзингу и батику. В мероприятиях примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.
В рамках проекта инклюзивные творческие площадки будут организованы на празднование Дня молодёжи и Дня города. Также для родителей детей с ОВЗ создадут «Клуб родительского успеха», где они получат профессиональную поддержку психологов и арт-терапевтов.
«Клуб любителей книги города Нижнего Тагила» на средства гранта планируют создать проект «вМЕСТО» на базе четырёх муниципальных библиотек. На площадках будут проходить мероприятия для интеллектуального проведения досуга и творческого развития тагильской молодёжи. Финишем проекта станет фестиваль, в котором участники продемонстрируют свои достижения в литературном, игровом, выставочном, театральном и творческом направлениях.
Замечательно, что тагильчане находят поддержку своим инициативам не только на местном и региональном, но и на федеральном уровне. Этот факт говорит о том, что их проекты востребованы и реально окажут положительное влияние на развитие нашего общества. Обе организации давно известны своими благими делами. Первая уже более десяти лет реализует проекты помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, вторая с 2002 года объединяет тысячи любителей литературы и помогает тагильчанам в духовном развитии. Уверен в успехе их новых проектов,отметил глава города Владислав Пинаев.