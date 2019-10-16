«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

Объект должен быть передан региону до 1 января 2020 года. Все обязательства по содержанию «Екатеринбург Арены» буду включены в областной бюджет.

Стадион был реконструирован для проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Для большей вместимости на нем были построены временные трибуны на шесть тысяч зрителей.