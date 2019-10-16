«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области
Сегодня, 20:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Екатеринбург Арены» в собственность Свердловской области. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
Объект должен быть передан региону до 1 января 2020 года. Все обязательства по содержанию «Екатеринбург Арены» буду включены в областной бюджет.
Стадион был реконструирован для проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Для большей вместимости на нем были построены временные трибуны на шесть тысяч зрителей.
Пока спортивный объект не передан региону, власти не могут объявить конкурс по разбору временных трибун. Планируется, что их передадут другим спортобъектам.
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