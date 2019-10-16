Курс по созданию комиксов откроется в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

Обучение пройдёт в рамках проекта «вМесто». Кроме практики, тагильчане познакомятся с теорией комиксов и их техникой. Курс будут вести художники Анастасия Марьюшкина и Роман Михалёв. Он работает с комиксами в стиле манга.