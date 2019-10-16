Курс по созданию комиксов откроется в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила
Сегодня, 18:57ОбществоФото: группа проекта «вМесто» во «ВКонтакте»
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В Нижнем Тагиле открывается курс, где любой желающий сможет научится рисовать комикс, рассказали в центральной городской библиотеке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обучение пройдёт в рамках проекта «вМесто». Кроме практики, тагильчане познакомятся с теорией комиксов и их техникой. Курс будут вести художники Анастасия Марьюшкина и Роман Михалёв. Он работает с комиксами в стиле манга.
Все расходные материалы предоставит библиотека, а в конце обучения участники опубликуют альбом с комиксами. Занятия будут проходить бесплатно. Первая встреча состоится 7 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (3435) 41-69-04.
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