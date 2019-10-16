Куйвашев встретился с новым главой УФСБ Свердловской области

Глава региона поздравил Зиновьева со вступлением в должность, которое произошло 2 октября. Губернатор выразил надежду на совместную плодотворную работу в интересах региона. Он отметил особую значимость реализации в регионе национальных проектов и развития промышленного производства, подчеркнув, что правительство и ФСБ должно взаимодействовать в этих направлениях.