Куйвашев встретился с новым главой УФСБ Свердловской области
Сегодня, 09:12ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел первую рабочую встречу с новым главой регионального УФСБ Алексеем Зиновьевым, сообщает департамент информполитики.
Глава региона поздравил Зиновьева со вступлением в должность, которое произошло 2 октября. Губернатор выразил надежду на совместную плодотворную работу в интересах региона. Он отметил особую значимость реализации в регионе национальных проектов и развития промышленного производства, подчеркнув, что правительство и ФСБ должно взаимодействовать в этих направлениях.
И я лично, и коллектив Управления приложим все усилия для решения тех задач, которые ставит перед нами руководство государства и ведомства,заявил Зиновьев.
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