На выставке в Екатеринбурге Медведев предложил ужесточить наказания для водителей
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Е1.ru
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Во время выступления на выставке «Дорога» в Екатеринбурге премьер-министра Дмитрий Медведев предложил ужесточить наказания для водителей за нарушения правил дорожного движения, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Медведев отметил, что в этом году снизилось количество ДТП на 3%, число погибших — на 10%, однако в 35 регионах статистика осталась прежней, в 17 регионах стала хуже.
Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим, заявил премьер.
Как пояснил глава МВД Владимир Колокольцев, к 2024 году планируется снизить смертность на дорогах в три раза.
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