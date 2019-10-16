Не нужно ждать повода, чтобы сделать кого-то счастливым

Поэтому «Планета» продлила акцию, и «теперь можно» выигрывать подарки до конца октября.

«Теперь можно!» — уникальная акция, в которой любой желающий может получить подарок от оператора связи, даже не будучи его клиентом и ничего не покупая. Достаточно зарегистрироваться на wow.planeta.tc.

Шесть розыгрышей призов уже состоялось. 18 жителей Нижнего Тагила и Красноуральска стали счастливыми обладателями 4К-телеприставок, пультов голосового управления цифровым ТВ, оптических маршрутизаторов и сертификатов на годовое обслуживание. Один из шести разыгранных главных призов, в который входит подключение и бесплатный год на гигабитном продукте СуперХит 2.0, полный комплект необходимого оборудования и 4К-телевизор, также попал в Тагил.

Мы планировали, что последний розыгрыш состоится 10 октября. Но люди продолжают регистрироваться, и мы решили, что не можем лишить их шанса познакомиться с нашими новыми технологиями, — поясняет директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и МираЛоджик) Олег Талалаев. — Поэтому продлеваем акцию до конца октября и проведем еще три розыгрыша, в каждом из которых определим 18 победителей.