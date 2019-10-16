Свердловская область заняла второе место антирейтинга «пьяных» преступлений
Сегодня, 10:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Аналитики Центра разработки национальной алкогольной политики составили рейтинг регионов России по числу преступлений, совершенных под действием алкоголя, сообщает «Интерфакс».
В лидерах антирейтинга оказалась Башкирия — 6,6 тысячи случаев, что составляет 84,5% к соответствующему периоду прошлого года. Свердловская область — 6,45 тысячи случаев, что составляет 96,4% к аналогичному периоду прошлого года.
В столице России зафиксировано 3,58 тысячи таких случаев. Наименьшее количество «пьяных» преступлений — в Ингушетии — 35 случаев.
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