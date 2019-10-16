Свердловский минздрав обязали обеспечить лекарством ребёнка с редкой болезнью
Сегодня, 17:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Свердловской области через суд обязала региональный минздрав обеспечить 5-летнюю девочку, страдающую редким заболеванием, бесплатным лекарством, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2019 года Ленинский районный суд Екатеринбурга принудительно возложил на областное Министерство здравоохранения обязанность обеспечить 5-летнего ребёнка с редким заболеванием жизненно важным лекарством. Однако лекарства девочка так и не получила.
Прокуратура внесла представление в УФССП России по Свердловской области с требованием устранить нарушения в ходе исполнительного производства. После этого минздрав закупил необходимый лекарственный препарат и обеспечил им девочку.
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