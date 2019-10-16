Свердловский минздрав обязали обеспечить лекарством ребёнка с редкой болезнью

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2019 года Ленинский районный суд Екатеринбурга принудительно возложил на областное Министерство здравоохранения обязанность обеспечить 5-летнего ребёнка с редким заболеванием жизненно важным лекарством. Однако лекарства девочка так и не получила.