Свердловский областной медицинский колледж получит гранты на 6,5 миллионов рублей
Трем социальным проектам Свердловского областного медицинского колледжа будет выделена помощь из Фонда президентских грантов, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
В общей сложности сумма помощи составит около 6,5 миллионов рублей. Часть мероприятий будет проведена в Нижнем Тагиле.
Эти проекты социально значимы, потому что позволяют расширить возможности профилактической работы с жителями области, а также вовлекают молодёжь в добровольческую деятельность рассказала директор СОМК Ирина Левина
Проект «Здоровый уралец» направлен на поддержание деятельности волонтеров по охране здоровья населения. На первом этапе командой Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» будет проведено шесть форумов в области, основной тематикой которых является профилактика социально значимых заболеваний. Одной из площадок для мероприятия станет Нижний Тагил.
В форуме будут участвовать руководители волонтерских организаций, сотрудники медучреждений и НКО, а также преподаватели образовательных учреждений.
В рамках второго этапа проекта для жителей городов будут проведены профилактические акции.
Второй проект — «Эвакогоспиталь Великой Отечественной». Планируется в его рамках организовать музейно-историческую реконструкцию эвакогоспиталя Великой Отечественной войны. В Свердловской области будет представлено 492 экспозиции, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Для волонтеров будут проведены массовые акции и семинары, где им расскажут как работать с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями. Планируется подготовка не менее 1800 волонтеров и 40 организаторов их деятельности.