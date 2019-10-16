Свердловский областной медицинский колледж получит гранты на 6,5 миллионов рублей

В общей сложности сумма помощи составит около 6,5 миллионов рублей. Часть мероприятий будет проведена в Нижнем Тагиле.

Эти проекты социально значимы, потому что позволяют расширить возможности профилактической работы с жителями области, а также вовлекают молодёжь в добровольческую деятельность рассказала директор СОМК Ирина Левина

Проект «Здоровый уралец» направлен на поддержание деятельности волонтеров по охране здоровья населения. На первом этапе командой Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» будет проведено шесть форумов в области, основной тематикой которых является профилактика социально значимых заболеваний. Одной из площадок для мероприятия станет Нижний Тагил.

В форуме будут участвовать руководители волонтерских организаций, сотрудники медучреждений и НКО, а также преподаватели образовательных учреждений.

В рамках второго этапа проекта для жителей городов будут проведены профилактические акции.

Второй проект — «Эвакогоспиталь Великой Отечественной». Планируется в его рамках организовать музейно-историческую реконструкцию эвакогоспиталя Великой Отечественной войны. В Свердловской области будет представлено 492 экспозиции, в том числе и в Нижнем Тагиле.