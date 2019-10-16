Тагильчане могут предложить общественные территории для благоустройства в 2021 году

Заявки принимаются до 28 октября. Со своими предложениями жители города могут обратиться в Управление городским хозяйством по адресу: проспект Мира, 53. Предложения быть написаны в соответствии с утверждённой формой - необходимо сообщить о проблеме в существующем месте и её решении, а также указать группу людей, которой необходимо благоустройство.