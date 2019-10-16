Тагильчане могут предложить общественные территории для благоустройства в 2021 году
Сегодня, 18:40ОбществоФото: vk.com/ntagilorg
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле начался стартовал предложений по благоустройству общественных территорий в 2021 году, сообщается на официальном сайте администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки принимаются до 28 октября. Со своими предложениями жители города могут обратиться в Управление городским хозяйством по адресу: проспект Мира, 53. Предложения быть написаны в соответствии с утверждённой формой - необходимо сообщить о проблеме в существующем месте и её решении, а также указать группу людей, которой необходимо благоустройство.
Из предложений горожан рабочая группа сформирует список для общественного обсуждения, затем пройдёт рейтинговое голосование.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле из общественных территорий отремонтируют парк Победы, парковую зону в микрорайоне Муринские пруды и территорию на Девятом посёлке.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей