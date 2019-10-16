В Екатеринбурге сохранят слоган Тимофея Ради при строительстве храма на месте завода
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Александр Высокинский заявил, что арт-объект на крыше Приборостроительного завода, на месте которого постоят храм святой Екатерины, войдет в проект объекта, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
На крыше завода слоган Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Власти уральской столицы пообещали интегрировать ее в проект храма Святой Екатерины, однако как именно это будет сделано пока неизвестно.
Напомним, что 19 октября в Екатеринбурге прошел опрос по месту строительства храма Святой Екатерины. Горожане отдали большинство голосов территории, на которой располагался Приборостроительный завод.
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