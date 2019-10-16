В Екатеринбурге вынесен приговор семье автоугонщиков

Осенью 2017 года ИгорьУшенин приобрел устройство для отключения охранных сигнализаций автомобилей — «код-граббер». После этого он предложил своему сыну Александру Ушенину и мужу своей дочери Григорию Жеребцову совершить преступление. Жеребцов, отметим, на тот момент являлся сотрудником ОУР УМВД России по Екатеринбургу.

Оба мужчины согласились на предложение организатора стать соучастниками в краже автомобилей. Преступники в ночное или вечернее время приезжали на место преступления, выбирали автомобиль, отключали сигнализацию, дистанционно запускали двигатель и отгоняли машину в гаражный бокс. Так они похитили четыре транспортных средства на общую сумму более 3,2 миллиона рублей.