В Свердловской области администрацию муниципалитета обязали отремонтировать дорогу
Прокуратура Нижнесергинского района добилась через суд ремонта дорог между поселком Бисерть, селом Старобухарово и поселком Первомайский, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура провела проверку на основании обращения жителей поселка Первомайский. Они заявили, что автомобильная дорога обслуживается ненадлежащим образом.
В ходе проверки было выявлено, что дорога между тремя населенными пунктами имеет просадки, выбоины и другие повреждения. Также отсутствовала система сточных вод через водоотводные канавы и трубы.
Протяженность дороги составляет 20 километров, 12 из которых принадлежат Бисертскому городскому округу, а остальные восемь — Нижнесергинскому муниципальному району.
В результате проверки прокуратура направила административное дело в суд с требованием обязать администрацию каждого из районов к проведению работ по ремонту дороги.
Суд иск удовлетворил. Ответчики подготовили необходимые документы и заключили муниципальный контракт на восстановление дороги, который в настоящее время был завершен. Все дороги находятся в надлежащем состоянии.