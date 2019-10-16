В Свердловской области администрацию муниципалитета обязали отремонтировать дорогу

Прокуратура провела проверку на основании обращения жителей поселка Первомайский. Они заявили, что автомобильная дорога обслуживается ненадлежащим образом.

В ходе проверки было выявлено, что дорога между тремя населенными пунктами имеет просадки, выбоины и другие повреждения. Также отсутствовала система сточных вод через водоотводные канавы и трубы.

Протяженность дороги составляет 20 километров, 12 из которых принадлежат Бисертскому городскому округу, а остальные восемь — Нижнесергинскому муниципальному району.

В результате проверки прокуратура направила административное дело в суд с требованием обязать администрацию каждого из районов к проведению работ по ремонту дороги.