В Новой Москве Ливинский и Собянин запустили подстанцию «Хованская»

Трансформаторная мощность всех районных подстанций составляет 1566 МВА, пишут “Новые известия”.

«В Новой Москве с 2012 года построили свыше 16 млн кв. м недвижимости, создали порядка 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей», – отметил градоначальник. По его словам, «Хованская» в полтора раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий.

Строительство подстанции обошлось в 1,83 миллиарда рублей, хотя цена таких объектов обычно не менее 2 миллиардов. Экономии удалось добиться за счет установки инновационного отечественного оборудования. Мощнейшую подстанцию возвели в рекордно короткие сроки – всего за полтора года.

Александр Новак заявил, что Московский регион получил современный энергообъект, который обеспечит жителей бесперебойным электроснабжением. «Хованская» станет крупным распределительным узлом в Новой Москве, она разгрузит район и позволит подключить новых потребителей.