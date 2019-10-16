В Новой Москве Ливинский и Собянин запустили подстанцию «Хованская»
В Новой Москве начала работу подстанция «Хованская» мощностью 700 МВА. Ее запустили министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Сергей Собянин и глава «Россетей» Павел Ливинский. Энергообъект стал крупнейшим питающим центром Троицкого и Новомосковского округов столицы.
Трансформаторная мощность всех районных подстанций составляет 1566 МВА, пишут “Новые известия”.
«В Новой Москве с 2012 года построили свыше 16 млн кв. м недвижимости, создали порядка 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей», – отметил градоначальник. По его словам, «Хованская» в полтора раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий.
Строительство подстанции обошлось в 1,83 миллиарда рублей, хотя цена таких объектов обычно не менее 2 миллиардов. Экономии удалось добиться за счет установки инновационного отечественного оборудования. Мощнейшую подстанцию возвели в рекордно короткие сроки – всего за полтора года.
Александр Новак заявил, что Московский регион получил современный энергообъект, который обеспечит жителей бесперебойным электроснабжением. «Хованская» станет крупным распределительным узлом в Новой Москве, она разгрузит район и позволит подключить новых потребителей.
Глава «Россетей» Ливинский добавил, что потери электроэнергии будут минимальными за счет того, что подстанция расположена вблизи центра нагрузок.