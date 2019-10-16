В Североуральске суд оштрафовал компанию за незаконную выдачу займов
В Североуральске суд оштрафовал компанию ООО «Альянс Инвест» на 200 тысяч рублей за незаконную выдачу займов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки компании ООО «Альянс Инвест» было установлено, что она с октября по декабрь 2018 года выдавала потребительские займы без лицензии. Информация об организации отсутствовала в государственных реестрах Банка России.
Все договора заключались на срок до 90 дней, а в качестве способа погашения использовался перевод средств с государственного сертификата на материнский капитал. Также каждый договор заключался под залог недвижимости.
Компания ООО «Альянс Инвест» не имеет права на занятия подобной деятельностью, потому что не относится к кредитным учреждениям, сельскохозяйственным кооперативам, ломбардам или МФО. По закону, только им разрешается выдавать потребительские займы.
По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело и передала его в суд. Последний в качестве наказания назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.