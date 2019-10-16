В Североуральске суд оштрафовал компанию за незаконную выдачу займов

В ходе прокурорской проверки компании ООО «Альянс Инвест» было установлено, что она с октября по декабрь 2018 года выдавала потребительские займы без лицензии. Информация об организации отсутствовала в государственных реестрах Банка России.

Все договора заключались на срок до 90 дней, а в качестве способа погашения использовался перевод средств с государственного сертификата на материнский капитал. Также каждый договор заключался под залог недвижимости.

Компания ООО «Альянс Инвест» не имеет права на занятия подобной деятельностью, потому что не относится к кредитным учреждениям, сельскохозяйственным кооперативам, ломбардам или МФО. По закону, только им разрешается выдавать потребительские займы.