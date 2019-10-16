В Свердловской области обсудят сокращение штата ГИБДД

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 октября в Екатеринбурге в рамках выставки «Дорога-2019» руководители подразделений ГИБДД обсудят вопрос сокращения штата, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
Совещание пройдет в закрытом режиме, на нем обсудят реализацию приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева о масштабных сокращениях штата Госавтоинспекции. Напомним, что наиболее массовое сокращение сотрудников ждет Свердловскую область. Согласно документу, необходимо сократить 175 сотрудников.
При этом инсайдер издания уточняет, что фактически сокращены будут не люди, а штатные единицы. В настоящий момент в региональной Госавтоинспекции наблюдается нехватка кадров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей