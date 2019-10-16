В Свердловской области обсудят сокращение штата ГИБДД

Совещание пройдет в закрытом режиме, на нем обсудят реализацию приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева о масштабных сокращениях штата Госавтоинспекции. Напомним, что наиболее массовое сокращение сотрудников ждет Свердловскую область. Согласно документу, необходимо сократить 175 сотрудников.

При этом инсайдер издания уточняет, что фактически сокращены будут не люди, а штатные единицы. В настоящий момент в региональной Госавтоинспекции наблюдается нехватка кадров.