В Свердловской области муниципалитет через суд обязали обследовать аварийный дом
Прокуратура Шалинского района Свердловской области добилась от администрации округа провести обследование дома для признания его аварийным, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Шалинского района совместно со специалистами Отдела контроля по Западному управленческому округу провела проверку дома № 3 по улице Розы Люксембург в селе Сылва Шалинского района. Жители дома обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию, которая не проводит обследование для признания дома аварийным.
В ходе проверки были выявлены нарушения правил и норм эксплуатации помещений. Подвальное помещение дома затоплено водой, в стене проходит сквозная трещина, на кровле выпали кирпичи и так далее. Заключение о выявленных нарушениях было направлено в администрацию Шалинского городского округа.
Несмотря на предоставленные документы межведомственная комиссия приняла решение провести дополнительное обследование, а жильцам предложили предоставить заключение от специализированной организации. Суд признал незаконным такое решение комиссии и возложил обязанность о принятии решения в рамках законодательства.
Администрацию Шалинского района также обвинили в незаконных действиях, потому что она не принимает меры по организации обследования. Суд обязал ее организовать обследование.