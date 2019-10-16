В Свердловской области муниципалитет через суд обязали обследовать аварийный дом

Прокуратура Шалинского района совместно со специалистами Отдела контроля по Западному управленческому округу провела проверку дома № 3 по улице Розы Люксембург в селе Сылва Шалинского района. Жители дома обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию, которая не проводит обследование для признания дома аварийным.

В ходе проверки были выявлены нарушения правил и норм эксплуатации помещений. Подвальное помещение дома затоплено водой, в стене проходит сквозная трещина, на кровле выпали кирпичи и так далее. Заключение о выявленных нарушениях было направлено в администрацию Шалинского городского округа.

Несмотря на предоставленные документы межведомственная комиссия приняла решение провести дополнительное обследование, а жильцам предложили предоставить заключение от специализированной организации. Суд признал незаконным такое решение комиссии и возложил обязанность о принятии решения в рамках законодательства.