Владимир Путин разрешил полиции объявлять официальные предупреждения гражданам
Сегодня, 22:52ОбществоФото: pixabay.com
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Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, который наделяет полицию правом объявления официальных предостережений. Они в обязательном порядке должны исполняться, сообщает «Российская газета».
Это касается действий, когда гражданин создает условия для совершения преступления или административного правонарушения, подведомственного полиции. То же самое касается и антиобщественного поведения.
МВД предстоит определиться с порядком объявления предостережений, а также категориями тех, кто может их объявлять.
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