Врач-беженец отсудил у свердловского Минздрава миллион рублей

В 2016 году мужчина приехал из Сирии в Россию и устроился на работу в селе Буланаш. Спустя два года медик получил российское гражданство и обратился в Минздрав с требованием выплатить ему миллион рублей компенсации за работу в сельской больнице. Однако получил отказ.

Тогда мужчина обратился с иском в суд, который вынес решение в его пользу. Минздрав обжаловал решение, ссылаясь на то, что истец устроился на работу в 2018 году, когда его должность исключили из списка выплат. Суд вышестоящей инстанции установил, что соответствующий приказ не был опубликован на официальных ресурсах, а значит, не может быть применим. Врач-беженец по решению суда получит компенсацию в размере миллиона рублей.