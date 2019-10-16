Врач-беженец отсудил у свердловского Минздрава миллион рублей
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области медик отсудил у регионального Минздрава миллион рублей за сельскую работу, сообщает пресс-служба облсуда.
В 2016 году мужчина приехал из Сирии в Россию и устроился на работу в селе Буланаш. Спустя два года медик получил российское гражданство и обратился в Минздрав с требованием выплатить ему миллион рублей компенсации за работу в сельской больнице. Однако получил отказ.
Тогда мужчина обратился с иском в суд, который вынес решение в его пользу. Минздрав обжаловал решение, ссылаясь на то, что истец устроился на работу в 2018 году, когда его должность исключили из списка выплат. Суд вышестоящей инстанции установил, что соответствующий приказ не был опубликован на официальных ресурсах, а значит, не может быть применим. Врач-беженец по решению суда получит компенсацию в размере миллиона рублей.
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