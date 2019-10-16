Завтра в городах Свердловской области проверят работу сирен
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 17 по 23 октября в Свердловской области будет проходить проверка системы оповещения в случае возникновения ЧС, сообщает пресс-служба МЧС.
Сирены будут включены во всех городах региона в 11:30. В МЧС пояснили, что проверка является плановой, и попросили свердловчан сохранять спокойствие, не прерывая свои повседневные дела.
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