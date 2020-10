В Свердловской области количество предприятий, принявших участие в нацпроекте «Повышения производительности труда и поддержка занятости», превысило плановый показатель, пишет «Тагильский рабочий».

75 предприятий заключили с правительством Свердловской области контракты, а плановый показатель на 2020 год составлял 74 организации. Проект направлен на ежегодный рост показателей эффективности рабочих на 5% и модернизацию служб занятости населения. Принять участие может предприятие с доходом от 400 миллионов рублей. Напомним, 29 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о выполнении национальных проектов в регионе. Куйвашев отчитался Путину о выполнении нацпроектов в Свердловской области

