Эксперт объяснил победу Тюмени в ¼ финала «Дебатла»

Начальник отдела пресс-службы Волгоградского государственного университета Виктор Виньков прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи первой игры ¼ финала проекта «Дебатл».

В ней на дебаты вынесли вопрос «Высшее образование или навыки?»: участникам необходимо было аргументировать, так ли значимо обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. По сумме баллов Тюмень оказалась сильнее Оренбурга — 58 против 53. По словам эксперта, ему импонировала позиция Тюмени, которая отстаивала приоритет академического образования, и не только потому, что он сам является сотрудником вуза. Оренбург был более эмоционален, более открыт, динамичен. Но если говорить про аргументацию, Тюмень полностью впереди. Касательно полемичности — обе стороны оценил бы одинаково,отметил Виктор Виньков. Арбитр отметил, что оренбуржцы были изначально в более непростой позиции — им, как студентам вуза, необходимо было отстоять точку зрения, что их форма образования менее значима. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Тюмень в следующем раунде будет бороться за выход в финал с победителем пары Белгород-Омск. В остальных играх четвертьфинала Казань встретится со Ставрополем, а Уфа поспорит со второй командой Волгограда. Video: YouTube-канал "Город55"

