Эксперт объяснил победу Тюмени в ¼ финала «Дебатла»

В ней на дебаты вынесли вопрос «Высшее образование или навыки?»: участникам необходимо было аргументировать, так ли значимо обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. По сумме баллов Тюмень оказалась сильнее Оренбурга — 58 против 53.