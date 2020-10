Эксперт проекта «Дебатл» отметил артистизм Тюмени в игре с Оренбургом

Муниципальный депутат 72-го округа Санкт-Петербурга Олег Соколов дал подробный комментарий оценкам, которые он поставил командам Тюмени и Оренбурга как судья первой игры ¼ финала проекта «Дебатл».

На дискуссию был вынесен вопрос «Высшее образование или навыки?». Участникам необходимо было аргументированно доказать, так ли важно обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. В итоге тюменцы, отстаивавшие идею академического образования, оказались сильнее — 58 баллов против 53 у Оренбурга. В аргументации, по словам эксперта, Тюмень была чуть сильнее оппонентов — 9 и 8 баллов соответственно. По полемике Оренбург был более настойчив, были хорошие вопросы, которым Тюмень замечательно оппонировала, поэтому обе команды заслужили от арбитра по 9 баллов. Тюмень в артистизме, наверное, оказалась более подготовленной, поэтому им 10 баллов и 9 Оренбургу,прокомментировал Олег Соколов. Касательно темы дискуссии, эксперт рассказал, что сам получал образование на заочном отделении по дистанционной форме и ему очень не хватало именно практических навыков. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Тюмень в следующем раунде будет бороться за выход в финал с победителем пары Белгород-Омск. В остальных играх четвертьфинала Казань встретится со Ставрополем, а Уфа поспорит со второй командой Волгограда. Video: YouTube-канал "Город55"

