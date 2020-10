Указ о награждении глава региона Евгений Куйвашев подписал на следующий день после смерти Олега Малишевского, он размещен на портале правовой информации Свердловской области.

Губернатор наградил чиновника, который отвечал за разгон митингов в Свердловской области, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Олег Малишевский работал в Министерстве общественной безопасности, 7 октября он скоропостижно скончался. Причина смерти Малишевского не раскрывается. Напомним, Владимир Путин посмертно наградил государственного инспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева, которого убил браконьер, Орденом Мужества. Владимир Путин наградил убитого браконьером свердловского егеря Орденом Мужества

