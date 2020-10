Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

С 20 октября обязанности начнет выполнять действующий заместитель генерального директора ПАО «Каменское» Артем Бахтерев. Информацию также подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Указ был подписан главой региона сегодня, 16 октября. Напомним, 22 июля этого года скончался бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. У него был выявлен COVID-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter